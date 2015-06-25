Штормовое предупреждение в затопленном Сочи продлили до 26 июня

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

По информации Росгидромета, на данный момент выпала полуторамесячная норма осадков - 150 мм. Осадки в районе Сочи сохранятся до утра пятницы.

Читайте такжеВ Сочи объявили режим чрезвычайной ситуации

Также в ближайшее время прогнозируются, помимо ливней, усиление ветра, подъем уровня рек, град и грозы.

Идет формирование смерчей над морем с возможным их выходом на сушу. Жителей и гостей курорта просят по возможности не покидать дома и исключить пребывание на побережье.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, на Сочи обрушился сильнейший за последние месяцы ливень. Десятки улиц в Центральном, Хостинском и Адлерском районах оказались затопленными. На помощь гражданам выдвинулись спасатели МЧС России.