Штормовое предупреждение в затопленном Сочи продлили до 26 июня
Штормовое предупреждение в Сочи продлится до 26 июня, в Адлерском районе и в поселке Кудепста Хостинского района продолжает действовать режим ЧС.
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.
По информации Росгидромета, на данный момент выпала полуторамесячная норма осадков - 150 мм. Осадки в районе Сочи сохранятся до утра пятницы.
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Также в ближайшее время прогнозируются, помимо ливней, усиление ветра, подъем уровня рек, град и грозы.
Идет формирование смерчей над морем с возможным их выходом на сушу. Жителей и гостей курорта просят по возможности не покидать дома и исключить пребывание на побережье.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июня, на Сочи обрушился сильнейший за последние месяцы ливень. Десятки улиц в Центральном, Хостинском и Адлерском районах оказались затопленными. На помощь гражданам выдвинулись спасатели МЧС России.