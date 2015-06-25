США готовы увеличивать военное присутствие в Европе в связи с российской угрозой- Пентагон

02:15, 25 июня 2015
Мир
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США готовы в случае обострения ситуации в Восточной Европе перебросить туда дополнительные силы, помимо уже развернутых.

Мартин Демпси / vestikavkaza.ru

Об этом заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси, передают РИА Новости.

В настоящее время в связи с "российской угрозой" в странах Восточной Европы при поддержке США разворачиваются так называемые Силы очень высокой готовности (VJTF). США уже заявили, что намерены разместить в регионе около 250 единиц бронетехники и около 5 тысяч военнослужащих.

"Если кризис будет превышать возможности VJTF, то США готовы предоставить дополнительные силы, включая наземные силы, для помощи (союзникам по) НАТО", — сказал Демпси в ходе интернет-конференции, слова которого цитирует Пентагон.

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Он вновь подтвердил, что все 28 стран-членов НАТО едины в том, что атака на одного из членов альянса будет восприниматься как атака на всех.

"Можете не сомневаться, мы не уступим ни дюйма земли стран НАТО", — заверил Демпси.

Как сообщал УНИАН, посол США в НАТО Дуглас Лют утверждает, что Вашингтон не рассматривает вопрос возможного возвращения в Европу ядерного оружия как ответ на ядерную риторику России.

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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Евгений Лукьянов заявил, что разрешение стран Европы размещать на своей территории комплексы противоракетной обороны автоматически делает их военными целями России.

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