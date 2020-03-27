У министра здравоохранения Великобритании выявили коронавирус
15:58, 27 марта 2020Мир
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Он находится в самоизоляции и работает дома.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок \ REUTERS
У министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока выявили коронавирусную инфекцию.
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Об этом Хэнкок сообщил в Twitter. Как отметил министр, он придерживался советов врачей, которые рекомендовали ему провериться на коронавирус. "Мой результат теста положительный. К счастью, мои симптомы умеренные и я работаю из дома в самоизоляции", - подчеркнул Хэнкок.
Министр отметил, что жизненно важно прислушиваться к советам медиков, чтобы сохранить жизнь.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон заявил о положительном тесте на коронавирус. Он самоизолировался и продолжит руководить правительством через видеосвязь.
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