У министра здравоохранения Великобритании выявили коронавирус

Он находится в самоизоляции и работает дома.

У министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока выявили коронавирусную инфекцию.

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Об этом Хэнкок сообщил в Twitter. Как отметил министр, он придерживался советов врачей, которые рекомендовали ему провериться на коронавирус. "Мой результат теста положительный. К счастью, мои симптомы умеренные и я работаю из дома в самоизоляции", - подчеркнул Хэнкок.

Министр отметил, что жизненно важно прислушиваться к советам медиков, чтобы сохранить жизнь.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон заявил о положительном тесте на коронавирус. Он самоизолировался и продолжит руководить правительством через видеосвязь.