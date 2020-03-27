Макрон предупредил ЕС о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса - СМИ

По словам Макрона, на карту поставлено выживание европейского проекта.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вспышка коронавируса COVID-19 может привести к распаду Шенгенской зоны.

Об этом он заявил во время саммита ЕС, который состоялся в формате видеоконференции, сообщает Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

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По словам французского президента, страны Евросоюза должны продемонстрировать солидарность на фоне пандемии коронавируса.

"На карту поставлено выживание европейского проекта. Риск, с которым мы сталкиваемся, - это конец Шенгенской зоны", - заявил Макрон.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении операции "Устойчивость" при участии армии для борьбы с распространением коронавируса. Макрон отметил, что военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные функции".

Как сообщалось ранее, Национальное собрание Франции одобрило в ночь на воскресенье в первом чтении законопроект о введении чрезвычайного санитарного состояния, предусматривающий введение особых мер безопасности со стороны государства в связи с пандемией коронавируса.

Во Франции количество умерших от коронавируса выросла до 1696 человек. За сутки умерло 365 человек, в том числе один подросток.

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