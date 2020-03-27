Пентагон отменяет учения из-за коронавируса

Эти учения должны были стать последними, так как власти Филиппин объявили о решении прекратить действие соглашения, предусматривавшего возможность проведения совместных учений с США.

Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США (USINDOPACOM) объявило об отмене ежегодных совместных учений американских и филиппинских войск Balikatan из-за эпидемии коронавируса.

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Учения должны были пройти с 4 по 15 мая на Филиппинах. «В свете экстраординарных обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19, и в интересах здоровья и безопасности вооруженных сил обеих стран представляется разумным отменить Balikatan 2020», - заявил командующий USINDOPACOM адмирал Фил Дэвидсон, передает kommersant.

Эти учения должны были стать последними, так как в феврале власти Филиппин объявили о том, что они решили прекратить действие соглашения, предусматривавшего возможность проведения совместных учений с США. Во время учений Balikatan американские и филиппинские войска совместно отрабатывали контртеррористические операции и планирование на случай кризисных ситуаций.

Американская армия принимает и другие меры по борьбе с коронавирусом. Несколько дней назад издание Task & Purpose, посвященное американским вооруженным силам и вопросам обороны в целом, написало о том, что командование армии США выпустило директиву с мерами предотвращения распространения коронавируса. В числе прочего принято решение отменить некоторые виды подготовки военнослужащих, не являющиеся критически важными, например физические занятия строем и некоторые виды полевых учений. В директиве командирам частей советуют оценить разные виды подготовки подчиненных с точки зрения того, насколько они важны и нельзя ли временно отменить их или изменить форму. Так, военнослужащие продолжат выполнять физические упражнения, но не будут делать это строем, продолжатся тренировки на авиатренажерах, но они будут осуществляться небольшими группами. Ранее в армии США были временно, за редкими исключениями, запрещены поездки за границу, а всем военнослужащим приказали находиться на своих военных базах или поблизости от них.