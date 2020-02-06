CNN: Пентагон готовил партию Javelin для Украины, когда Трамп вдруг заблокировал помощь

Военное командование США было шокировано решением Белого дома заморозить помощь для украинской армии.

В июле 2019 года за несколько дней до скандального телефонного разговора президентов США и Украины, американские чиновники работали над ускорением поставки новой партии противотанковых ракет Javelin для украинской армии.

Об этом пишет CNN со ссылкой на электронные письма и другие внутренние документы, которые оказались в руках журналистов. Новые данные свидетельствуют, что решение за 18 августа заблокировать военную помощь для Киева шокировало чиновников. Ведь они уже подтвердили, что Украина заслуживала получить американское оружие и готовили передачу Javelin. Решение всколыхнуло американское правительство на много недель. Чиновники были чрезвычайно встревожены задержкой по приказу Отдела по вопросам управления и бюджета. Они говорили, что помощь для Украины была «под серьезным риском» и ставили под сомнение законность такого шага.

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В электронном письме к министру обороны США Марку Эсперу, который лишь несколько недель занимал на то время свою должность, один из его главных подчиненных высказывал беспокойство относительно взглядов Трампа, который считает, что США должны "прекратить оказывать помощь в сфере безопасности" Украине. Он также говорил о влиянии на национальную безопасность США такой позиции.

Чиновники из министерства обороны надеялись, что Эспер сможет убедить американского президента отказаться от таких планов. Свои аргументы в пользу сохранения помощи для Украины они выразили в брифинге, которые передали Трампу во время встречи в Белом доме в августе.

CNN отмечает, что все документы, которые оказались в руках телеканала, не помечены как секретные. Среди них – электронное письмо за 15 июля от чиновника Минобороны США Лауры Купер, которая давала показания в Палате представителей по поводу импичмента. Ее письмо было адресовано директору Управления военного сотрудничества Пентагона Чарльзу Хуперу. Купер просила о помощи в ускорении передачи ракет Javelin Украине, чтобы выполнить общие ожидания Дональда Трампа и Владимира Зеленского о поставке «на следующий месяц». Письмо указывал на то, что условия были в норме. А учитывая крепкие отношения США и Украины, военные хотели ускорить процесс передачи оружия.

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Через три дня после того план был резко изменен. Во время межведомственной встречи в Комитете координации политики, которую обсуждали полковник Александр Виндмен и бывший посол в Киеве Уильям Тейлор в показаниях в Палате представителей, Отдел по вопросам управления и бюджета объявил, что приостанавливает исполнение распоряжения Конгресса о выделении 115 миллионов долларов иностранной военной помощи. Ведомство ожидало распоряжений руководства относительно того, остается ли помощь для Украины приоритетом администрации Трампа.

В официальном комментарии, написанном Виндменом после встречи, которая состоялась 18 июля, сказано, что в Отделе по вопросам управления и бюджета говорили о возможном блокировании всех фондов для помощи в сфере безопасности. Однако, кроме украинской программы ни одну другую никто не заморозил. Того же дня Госдепартаменту и Пентагону сообщили о решении Трампа заморозить почти 400 миллионов долларов помощи для Украины.