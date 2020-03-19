Newsweek: В США составили секретные военные планы на случай, если коронавирус уничтожит Трампа и все правительство

Американские военные должны будут или передать власть в стране в руки чиновников низшего звена, или взять на себя полномочия правительства.

Даже несмотря на то, что президент Дональд Трамп уверяет в отрицательном результате его теста на коронавирус, пандемия COVID-19 усиливает страх, что значительная часть исполнительной ветви власти или даже Конгресс с Верховным судом могут быть выведены из строя. В таком случае США придется перейти к выполнению планов по "непрерывности правительства", которые включают эвакуацию Вашингтона и "передачу" лидерства чиновникам второго звена в отдаленных местах под карантином.

Об этом пишет Newsweek. Но коронавирус - это также новая территория, где военные и сами уязвимы. Поэтому сценарии катастроф, которые рассматриваются и включают даже вероятность вспышки насилия в стране из-за сокращения запасов продуктов, заставляют планировщиков рассмотреть то, что называют "чрезвычайными обстоятельствами".

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Издание пишет, что совершенно секретные чрезвычайные планы в США уже существуют. В них говорится о том, что военным нужно сделать, если все конституционные преемники во власти станут недееспособными. Приказы о разработке этих планов появились три недели назад, и не только для того, чтобы защитить Вашингтон, но и подготовить возможное введение своеобразного военного положения.

Согласно новым документам и утверждениям различных военных экспертов, планы с кодовыми названиями "Октагон", "Фриджек" и "Зодиак" - это тайные законы, призванные сохранить непрерывность правительства. Они настолько секретные, что, в соответствии этим чрезвычайным планам, падение правительства в США может привести к тому, что конституционные нормы относительно передачи власти могут быть проигнорированы. Военные командиры могут взять контроль в свои руки по всей территории Америки.

"Мы на новой территории", - сказал Newsweek высокопоставленный офицер, добавляя, что вся парадигма чрезвычайного планирования, которая была принята после терактов 11 сентября 2001 года, теперь "полетела на помойку". Горько шутя, офицер сказал изданию, что на фоне катастрофы замедленного действия Америке лучше усвоить, кто такой генерал Теренс Джон О'Шонесси.

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Он "боевой командир" в США и теоретически может взять власть в свои руки, если Вашингтон падет. Генерал будет возглавлять американское правительство до того времени, пока не будут избраны новые гражданские лидеры.

На прошлой неделе эксперт по вопросам правительства Норман Орнстейн спросил, что произойдет, если коронавирус сделает недееспособным так много членов Конгресса, что законодательная власть не сможет собрать кворум и принимать решения? После терактов 11 сентября Орнстейн и другие эксперты, встревоженные тем, как плохо Вашингтон подготовлен к таким вероятностям, создали двухпартийную Комиссию непрерывности правительства для точных оценок такого и других критических обстоятельств.

Орнстейн сказал, все усилия за последние два десятилетия оказались напрасными. Конгресс не проявил интерес или не смог принять новые законы или создать рабочие процедуры, которые бы сделали возможными чрезвычайные и отдаленные операции. Другие органы федерального правительства США не готовы действовать, если пандемия нанесет удар по людям, которые должны были бы принимать решения в чрезвычайных ситуациях. Именно поэтому впервые были сформулированы чрезвычайные процедуры на случай катастрофы, которая не касается событий после ядерной войны.

Признавая равноценную уязвимость Вооруженных сил, Пентагон ввел беспрецедентные ограничения на передвижение за пределами военных баз. В минувшую среду ведомство запретило заграничные путешествия для военных на 60 дней. А потом в пятницу появилось распоряжение, согласно которому весь личный состав должен быть или на военных базах, или неподалеку от них. Исключением стали лишь путешествия, которые остро необходимы для выполнения миссий.

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Такая острая необходимость касается лабиринта из более чем десятка различных тайных заданий, большинство из которых входят в три плана на случай чрезвычайных ситуаций. Первый из них - CONPLAN 3400 или военный план "внутренней обороны". Он касается случаев, когда территория Америки становится полем битвы. Второй - CONPLAN 3500 или план об оборонной поддержке гражданской власти. Согласно с ним военная помощь предоставляется в чрезвычайной ситуации незадолго до атаки против страны. И третий план - CONPLAN 3600. Согласно с ним, военные операции осуществляются в столичном регионе США с целью сохранения непрерывности правительства. В этот план входят другие самые секретные планы.

За выполнение всех отвечает Северное командование США (NORTHCOM), которое было создано после терактив 11 сентября. Генерал ВВС Теренс Джон О'Шонесси возглавляет его на базе в Колорадо Спрингс.

Первого февраля министр обороны США Марк Эспер подписал приказы, которые обязывают NORTHCOM выполнить общенациональные планы пандемии. Тайно он подписал "приказы о тревоге", которые приводят NORTHCOM в готовность, а также разворачивают ряд подразделений на восточном побережье США для "подготовки" к потенциальным чрезвычайным миссиям.

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Существует семь секретных планов для таких миссий. Три из них связаны с транспортировкой. То есть военные должны перевезти и поддерживать Белый дом и федеральное правительство в процессе эвакуации и деятельности в других местах. Первый называется "Спасение и эвакуация администрации президента" или RESEM. Согласно с ним, военные должны защитить президента Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и их семьи. Потенциальные действия включают все: от перевозки их в тайное место до откапывания их из-под завалов Белого дома в случае катастрофы.

Второй план называется "Объединенный план чрезвычайной эвакуации" (или JEEP). Он предусматривает транспортировку министра обороны США и других лидеров в сфере национальной безопасности, чтобы они могли покинуть зону Вашингтона. Третий план - "Атлант" - включает эвакуацию гражданских лидеров Америки: руководителей Конгресса, Верховного суда и других важных чиновников. В соответствии с "Атлантом", всех важнейших чиновников отправят в тайный и огражденный бункер. А работа правительства переносится в штат Мэриленд.

Еще три наиболее радикальных плана: "Октагон", "Фриджек" и "Зодиак", - предписывают различным военным подразделениям в Вашингтоне, Северной Каролине и восточном Мэриленде защитить правительственные операции в случае тотального падения. Седьмой план с кодовым названием "Гранитная тень" описывает инструкции для чрезвычайных внутренних миссий, которые предусматривают применение оружия массового уничтожения.

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Большинство из этих планов тихо активируют во время президентских инаугураций и обращений "О состоянии государства". Военные учения "Щит столицы", которые ежегодно проходят в Вашингтоне, разоблачают центральное значение оружия массового уничтожения. Военные источники сообщили Newsweek, что только массовое уничтожение, вызванное ядерным устройством или большая смертность, вызванная биологическим агентом, может создать достаточное катастрофическое давление, чтобы оправдать действия, которые выходят за пределы Конституции и описаны в чрезвычайных планах.