Смертники атаковали храм сикхов в Афганистане: 25 человек погибли (фото)

Ответственность за нападение взяла на себя группа боевиков Исламского государства.

Боевики и смертники совершили налет на религиозный комплекс в Кабуле (Афганистан). Террористы успели убить 25 человек, пока полиция их не расстреляла.

Об этом пишет Reuters.

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Ответственность за нападение взяла на себя группа боевиков Исламского государства. Сикхи были объектом нападения исламистских боевиков ранее в Южной Азии. Их община в Афганистане насчитывает менее 300 семей.

За несколько часов после атаки МВД Афганистана заявило, что операция сил безопасности завершена, и все нападавшие были убиты. О количестве ликвидированных террористов пока неизвестно.

Отмечается, что 8 человек ранили, еще 80 спасли.

Как сообщал УНИАН, войска США осуществили серию воздушных ударов против проиранской вооруженной группы "Катаиб Хезболла" в Ираке.