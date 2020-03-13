США атаковали боевиков в Ираке в ответ на убийство двух своих военных

Американцы атаковали группу на следующий день после гибели двух своих военных в результате ракетной атаки на базе международных сил "Кэмп Тадж" недалеко от Багдада.

Войска США осуществили серию воздушных ударов против проиранской вооруженной группы "Катаиб Хезболла" в Ираке.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеИзраиль впервые разрешил своим гражданам ездить в Саудовскую Аравию

Американцы атаковали группу на следующий день после гибели двух своих военных в результате ракетной атаки на базе международных сил "Кэмп Тадж" недалеко от Багдада. Еще десятки людей получили ранения.

В заявлении от 12 марта военные подчеркнули, что удары были «оборонительными, пропорциональными и непосредственно реагировали на угрозу, которую создавали поддерживаемые Ираном шиитские группы ополчения».

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты потратили на войну в Ираке 1,9 триллиона долларов.

На непредвиденные операции в Ираке, в том числе борьбу с террористической группировкой «Исламское государство», с 2003 по 2019 годы Пентагон получил около 838 миллиардов долларов.