На митинге в Ереване замечены флаги Украины и ЕС - соцсети
В Ереване на среди протестующих против роста тарифов на электроэнергию появились флаги Украины и ЕС.
Об этом сообщил местный блогер Арсен Аветисян на своей странице в Twitter.
"Среди митингующих появились люди с флагами Украины и ЕС", - написал он.
Среди митингующих появились люди с флагами Украины и ЕС
— Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 23 Червень 2015
По словам блогера, сегодняшняя ночь станет решающей для развития ситуации.
"Сегодня ночью все решится. Или мирное урегулирование, или силовой разгон с непредсказуемыми последствиями", - заключил Аветисян.
Сегодня ночью все решится. Или мирное урегулирование, или силовой разгон с непредсказуемыми последствиями.
— Арсен Аветисян (@Ar_Avetisyan) 23 Червень 2015
Читайте такжеВ результате разгона демонстрантов в Ереване 25 человек получили травмы
Ранее УНИАН сообщал, что дополнительные силы охраны правопорядка стянуты к месту проведения акции на проспекте Баграмяна в Ереване. Депутаты стали "живой стеной" между полицейскими и митингующими.