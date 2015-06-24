На митинге в Ереване замечены флаги Украины и ЕС - соцсети

03:06, 24 июня 2015
Мир
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В Ереване на среди протестующих против роста тарифов на электроэнергию появились флаги Украины и ЕС.

twitter.com/Babken

Об этом сообщил местный блогер Арсен Аветисян на своей странице в Twitter.

"Среди митингующих появились люди с флагами Украины и ЕС", - написал он.

По словам блогера, сегодняшняя ночь станет решающей для развития ситуации.

"Сегодня ночью все решится. Или мирное урегулирование, или силовой разгон с непредсказуемыми последствиями", - заключил Аветисян.

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Ранее УНИАН сообщал, что дополнительные силы охраны правопорядка стянуты к месту проведения акции на проспекте Баграмяна в Ереване. Депутаты стали "живой стеной" между полицейскими и митингующими.

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