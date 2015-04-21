В НАТО отметили появление ядерного оружия в военной риторике РФ
01:46, 21 апреля 2015Мир
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Россия начала упоминать ядерное оружие в своей военной риторике.
REUTERS
Об этом на пресс-конференции в Копенгагене заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, НАТО провело крупнейшую модернизацию военной силы со времен холодной войны и продолжит наращивать вооружения, одновременно стремясь к диалогу с Москвой.
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Столтенберг подчеркнул, что система ПРО НАТО не направлена против России, и что альянс не стремится к конфронтации.
в середине марта в фильме, посвященном годовщине присоединения Крыма к России, президент Владимир Путин заявил, что год назад власти были готовы привести состояния боевой готовности ядерные силы.
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