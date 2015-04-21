В НАТО отметили появление ядерного оружия в военной риторике РФ

Об этом на пресс-конференции в Копенгагене заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, НАТО провело крупнейшую модернизацию военной силы со времен холодной войны и продолжит наращивать вооружения, одновременно стремясь к диалогу с Москвой.

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Столтенберг подчеркнул, что система ПРО НАТО не направлена против России, и что альянс не стремится к конфронтации.

в середине марта в фильме, посвященном годовщине присоединения Крыма к России, президент Владимир Путин заявил, что год назад власти были готовы привести состояния боевой готовности ядерные силы.