Разрушительное влияние России на демократию растет в геометрической прогрессии - Freedom House

Об этом говорится в новом докладе базирующейся в США неправительственной организации Freedom House, пишет Радио Свобода.

Исследователи также указывают, что другие авторитарные государства прибегли к решительным шагам, чтобы заблокировать формирование новых демократий в Европе и Евразии.

Осуществленная российским президентом Путиным аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины вызвала «каскадный эффект» подавления демократии в самой России и вызвала аналогичные шаги режимов в соседних странах.

Как рассказала Радио Свобода автор доклада Сильвана Габданк-Колачковская, в прошлом году разрушительное влияние России возросло в геометрической прогрессии из-за «эскалации российской агрессии наружу и новых форм, которые эта агрессия обрела».

Читайте такжеВ России заблокировали сайт организации, советовала брать разрешение в Украине на посещение оккупированного КрымаПо словам исследовательницы, последствия подавления демократии и свободы ощущались и в России, и за ее границами. Она указывает на преследование интернет-СМИ, оппозиционных деятелей и групп гражданского общества.

Сомнительным достижением российской власти Сильвана Габданк-Колачковская назвала «рождение нового вида российской пропаганды», когда контролируемые государством СМИ «распространяют дезинформацию, ориентированную преимущественно на страны, которые имеют крупные русскоязычные меньшинства».

Исследования Freedom House, которое имеет название «Нации в переходный период», охватывает демократическое развитие и связанные с этим проблемы в 29 странах бывшего Советского Союза, на Балканах и в Центральной Европе.