Продление санкций ЕС против России вступило в силу

Согласно публикации, решение вступает в силу с даты его обнародования.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции для России до 31 января 2016 года.

Решение было принято без обсуждения в Люксембурге в рамках заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Читайте такжеПочти половина поляков считает санкции против России слишком мягкими - опросВ частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.

Продолжение экономических санкций против РФ является результатом договоренности лидеров Евросоюза связать эти санкции с полным исполнением до 31 декабря Минских договоренностей. Это было решено во время заседания Европейского Совета 19-20 марта.

17 июня министр Военно-воздушных сил США Дебора Ли Джеймс заявила, что вместо выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе власти России продолжают вести "гибридную войну" против Украины.

Решения об экономических санкциях против РФ из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины были приняты весной-летом 2014 года. Санкции были усилены 8 сентября 2014 года.