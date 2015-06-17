Вместо выполнения Минских договоренностей Москва выбрала "гибридную войну" – министр ВВС США
Министр Военно-воздушных сил США Дебора Ли Джеймс заявляет, что вместо выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе власти России продолжают вести "гибридную войну" против Украины.
Об этом она заявила в своем выступлении сегодня в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.
"Россия продолжает незаконную оккупацию Крыма и подпитывает конфликт, который продолжается на юго-востоке Украины, поставляя, тренируя и воюя на стороне сепаратистов ... Мы надеялись, что Россия будет соблюдать режим прекращения огня и полностью выполнит Минские договоренности, но выглядит так, что она выбрала другой путь, путь "гибридной войны", представляющий собой смесь обычной, нерегулярной и кибернетической войн, а также политическое и экономическое давление", - сказала Джеймс.
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При этом она сослалась на слова командующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Филипа Бридлава о том, Россия изменила принципы и правила, которые десятилетиями составляли основы безопасности в Европе.
"Эти вызовы глобальные, а не региональные. Российская агрессия дестабилизирует соседние страны и регион и приближает нестабильность ближе к границам стран НАТО", - напомнила Джеймс слова генерала.
При этом Джеймс добавила: "Орел не кланяется медведю, и я уверена, что и НАТО не поклонится".
Министр выразила убеждение, что союзникам "нужны способные военные силы".
"Мы должны усилить нашу разведку, должны иметь общий предупредительный механизм, чтобы повысить осведомленность о ситуации, чтобы знать, когда атака является настоящей атакой, чтобы мы смогли определить, предотвратить и защитить от этих гибридных угроз, включая кибератаки", - подчеркнула она.