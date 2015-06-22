США положительно оценили решение ЕС о продлении санкций - Госдеп

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Джон Кирби, сообщает Радіо Свобода.

Он напомнил, что так же, как в ЕС, в США и других странах «Группы семи» четко заявляли, что прямо связывают эти санкции с полным выполнением Минских договоренностей.

«Мы надеемся, что все страны осудят агрессивные действия России в Украине и присоединятся к международному сообществу в наложении санкций», – добавил Кирби на брифинге.

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Как сообщал УНИАН ранее, Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.

В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.