Несмотря на конфликт, страны-члены НАТО сократили оборонные бюджеты в 2015 году

Данные по расходам государств обнародовал сайт НАТО, передает "Европейская правда".

В Альянсе отмечают, что приведенные данные основаны на определении затрат на оборону по методологии НАТО, которая разнится с данными национальных правительств, поэтому цифры могут значительно отличаться от тех, которые приводятся властями или переданы в национальные бюджеты.

Расходы на оборону в 2002 году и данные по состоянию на 2003 год были рассчитаны на основе пересмотренного определения НАТО, принятого в 2004 году, которое исключало расходы на другие подразделения, за исключением тех элементов, которые структурированы, снабжены и обучены для поддержки сил обороны и которые реально развернутыми.

Большинство стран сообщили об оборонных расходах в соответствии с этим определением, и в некоторых случаях результатом этого стало значительное существенное уменьшение расходов на оборону.

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США сокращают расходы на оборону уже пять лет подряд. Если в 2011 году оборонный бюджет составлял 740 млрд 744 млн долларов, то в прошлом году он составил 654 млрд 264 млн долларов, а в текущем году уменьшится еще на $5 млрд.

Канада в 2014 году потратила на оборону чуть более 20 млрд, что на 1,3 млрд больше, чем в предыдущем году. Однако в 2015 году планируется сокращение на 65 млн долларов.

Италия в 2014 сократила свой бюджет на 1,6 млрд евро и в текущем году планирует сокращение оборонного бюджета еще на 2 млрд до 16 млрд 328 млн евро.

Португалия в 2014 сократила оборонный бюджет на 200 млн евро, однако уже к 2015 году страна планирует увеличить расходы - до 2 млрд 491 млн евро.

Оборонный бюджет Франции в 2014 году составил 39 млрд 199 млн евро. Такой же показатель планируется на 2015 год. Тогда как в 2013 году эта сумма была на 201 млн евро больше.

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По данным НАТО, расходы на оборону в прошлом году уменьшили Бельгия и Болгария, и они прогнозируют уменьшение на 2015 год.

Также небольшое уменьшение бюджетов в 2014 году наблюдалось в Греции, Чехии, Венгрии, Хорватии, Дании и Словении, однако уже на 2015 год эти страны планируют увеличение расходов.

Среди стран, которые неизменно увеличивали оборонный бюджет с 2013 года, – Эстония, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Испания и Люксембург.

Следует также отметить, что Литва в 2015 году сокращает оборонный бюджет вдвое – с 1,1 млрд евро до 425 млн евро.