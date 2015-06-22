Пентагон не исключает сохранения политического курса России после правления Путина

Об этом глава Пентагона Эштон Картер заявил в Берлине, с посещения которого начинается его недельное турне по европейским странам, передает Украинская правда со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Картера, "Россия не может изменить свой текущий политический курс при Путине и даже после него".

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Картер отметил, что примером таких приготовлений есть интенсивные военные учения НАТО и создание в рамках альянса сил быстрого реагирования. Глава Пентагона, выступая перед журналистами, также раскритиковал недавние заявления Путина по поводу того, что Москва нацелит свои ударные силы на те территории, откуда исходит угроза". Картер заявил, что "такое поведение является неуместным".

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В ходе своего турне по странам Европы Картер, кроме Германии, планирует посетить Бельгию и Эстонию.

Как ранее сообщал УНИАН, министр обороны США Эштон Картер в воскресенье, 21 июня, отправляется в Европу для встречи с коллегами по НАТО. Цель его визита – вместе с европейскими коллегами проанализировать прогресс НАТО в решении проблемы безопасности, в частности в условиях российской агрессии. Кроме того, с министрами обороны стран альянса он обсудит дальнейшие шаги для повышения эффективности их работы.