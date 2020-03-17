Йога станет обязательным предметом в школах Непала

Введение нового предмета может вызвать протесты.

С нового учебного семестра, который начнется в Непале в следующем месяце, во всех школах страны введут новый обязательный предмет – йогу.

Об этом пишет The New York Times.

Читайте такжеИлон Маск: колледжи нужны для развлечения, а не для образованияПо словам министра образования Непала, сейчас – самое подходящее время для введения этого предмета. Ранее школьники могли выбрать йогу как дополнительное занятие, но она никогда не была обязательной для всех. С начала семестра йогой будут заниматься ученики четвертого-восьмого классов.

Вместе с тем отмечается, что введение нового предмета может вызвать протесты в Непале. Мусульманские активисты заявили, что будут протестовать, если школьникам во время занятий станут навязывать учения индуизма.

Власти страны заявили, что основная цель обязательных занятий по йоге – пропаганда здорового образа жизни.

Ранее УНИАН сообщал, что в Шотландии женщины будут получать бесплатные прокладки и тампоны.