В Шотландии женщины будут получать бесплатные прокладки и тампоны
Парламент Шотландии в первом чтении одобрил законопроект лейбористки Моники Леннон, в котором предложено обеспечить женщин страны бесплатными прокладками и тампонами.
Об этом пишет BBC.
Читайте такжеВ Каннах женщинам запретили ходить на пляжи в закрытых мусульманских купальникахИзначально чиновники были против этой инициативы, однако в итоге, под давлением парламентариев, поддержали законопроект. Предварительные годовые затраты на реализацию проекта составят 24 миллиона фунтов стерлингов (более 31 миллиона долларов).
Сейчас в Шотландии есть бесплатные средства гигиены для женщин в учебных заведениях. Правительство тратит на эту программу 5,2 миллиона фунтов в год.
Законопроект о бесплатных тампонах и прокладках для женщин в Шотландии называется «Билль о товарах для месячных». В нем говорится, что правительство обязано предоставить всем, кто нуждается в тампонах и прокладках, доступ к ним.
Известно, что аналогов подобному законопроекту в мире нет. После его вступления в силу Шотландия станет первой страной в мире, где женщины смогут получать тампоны и прокладки бесплатно.
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