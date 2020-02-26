В Шотландии женщины будут получать бесплатные прокладки и тампоны

Предварительные годовые затраты на реализацию проекта составят более 31 миллионов долларов.

Парламент Шотландии в первом чтении одобрил законопроект лейбористки Моники Леннон, в котором предложено обеспечить женщин страны бесплатными прокладками и тампонами.

Об этом пишет BBC.

Читайте такжеВ Каннах женщинам запретили ходить на пляжи в закрытых мусульманских купальникахИзначально чиновники были против этой инициативы, однако в итоге, под давлением парламентариев, поддержали законопроект. Предварительные годовые затраты на реализацию проекта составят 24 миллиона фунтов стерлингов (более 31 миллиона долларов).

Сейчас в Шотландии есть бесплатные средства гигиены для женщин в учебных заведениях. Правительство тратит на эту программу 5,2 миллиона фунтов в год.

Законопроект о бесплатных тампонах и прокладках для женщин в Шотландии называется «Билль о товарах для месячных». В нем говорится, что правительство обязано предоставить всем, кто нуждается в тампонах и прокладках, доступ к ним.

Известно, что аналогов подобному законопроекту в мире нет. После его вступления в силу Шотландия станет первой страной в мире, где женщины смогут получать тампоны и прокладки бесплатно.

Ранее УНИАН сообщал, как в Австралии люди завалили жалобами регулятора ТВ из-за рекламы с «менструальной кровью».