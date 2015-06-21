Обама заявил о сильном оружейном лобби в Конгрессе и обвинил американцев в апатии

Президент США Барак Обама обвинил Конгресс США в сильном оружейном лобби, из-за которого нельзя изменить законодательство в отношении продажи оружия американцам. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

«К сожалению, в Конгрессе слишком сильное влияние Национальной стрелковой ассоциации», - сказал Обама. Он добавил, что в ближайшее время в законодательстве, которое контролирует продажу оружия гражданам страны, не будет изменений. Он также посетовал на общественную апатию, из-за которой нельзя изменить ситуацию в стране.

«Я не предвижу каких-либо законодательных мер по этому вопросу. Я не ожидаю никаких реальных действий до тех пор, пока этого не захочет американское общество, пока оно не поймет необходимости срочных мер и не скажет себе: то, что происходит, не нормально, мы можем изменить ситуацию и собираемся это сделать», — рассказал Обама.

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Он отметил, что право на ношение оружие остается важной частью американского наследия, которое защищено Конституцией США: «Вопрос только в том, есть ли способ законно урегулировать эти традиции с точки зрения здравого смысла, чтобы 21-летний парень, который рассержен чем-то или смущен, который является расистом, не мог пойти в оружейный магазин»

Обама также заявил, что собирается и дальше добиваться ужесточения правил оборота оружия в США, несмотря на то, что Конгресс вряд ли пойдет на уступки. Президент считает, что американцам необходимо изменить отношение к оружию.

«Мы, как страна, должны считаться с фактом, что подобное массовое насилие не происходит в других развитых странах. Это не происходит с такой частотой в других местах. В наших силах сделать что-то с этим. Мы знаем, что невинные люди были убиты отчасти потому, что кто-то, кто хотел причинить вред, смог без проблем получить в свои руки оружие», — сказал он.

17 июня 21-летний американец Дилан Руф устроил стрельбу в церкви Чарльстона (Южная Каролина). В результате погибли девять человек. Руф признал свою вину и рассказал, что собирался развязать расовую войну.

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В 2012 году в Коннектикуте произошло массовое убийство. 20-летний Адам Питер Лэнза застрелил дома мать, после чего отправился в школу, где убил 20 детей начальной школы и шестерых взрослых. После он застрелился сам. После этого Барак Обама предлагал ввести ограничения на ношение оружие, тщательнее проверять тех, кто собирается его приобрести, а также запретить продавать несколько видов боевго оружия. Конгресс США отклонил его предложения.