Подозреваемый в стрельбе в церкви Чарлстона планировал преступление полгода

Об этом сообщает ABC со ссылкой на приятеля предполагаемого преступника Далтона Тайлера, передает Lenta.ru. Диллан Руф, по словам Тайлера, был сторонником расовой сегрегации и говорил, что «хочет начать гражданскую войну», а затем покончить с собой. Он также сообщил, что родители Руфа подарили ему пистолет, однако разрешили взять его с собой только на прошлой неделе.

Читайте такжеВ США задержали подозреваемого в массовом убийстве в афроамериканской церкви

В свою очередь, New York Daily News сообщает со ссылкой на другого приятеля Руфа Кристона Скривена, что тот рассказал на прошлой неделе о планах устроить стрельбу в колледже, однако никто не воспринял эти слова всерьез.

По информации CBS, подозреваемый дважды задерживался. В январе 2015 года Руфа арестовали в одном из торговых центров в Колумбии после того, как он начал вести себя странно. Тогда Руфа заподозрили в употреблении наркотического препарата «субоксон» и запретили ему в течение года посещать данный торговый центр. Однако в апреле он вновь вернулся в торговый центр, после чего запрет был продлен на 2 года. При этом одноклассники молодого человека подтвердили, что он употреблял более тяжелые наркотики, чем марихуана.

Полиция в США арестовала 21-летнего белого жителя Лексингтона Диланна Руфа в Северной Каролине 18 июня. Вычислить предполагаемого преступника полиции помогли камеры наблюдения, запечатлевшие момент, когда молодой человек, похожий на Руфа, входил в церковь. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в соцсетях фотографию Руфа, которая может свидетельствовать о его расистских наклонностях. На снимке он одет в куртку с флагами ЮАР времен апартеида и непризнанного государства Родезии (с 1980 года ставшей Зимбабве), в котором правило белое меньшинство.

Следователи полагают, что расстрел был совершен на почве расовой ненависти.

Как сообщал УНИАН, 17 июня молодой человек вошел в здание церкви и открыл огонь. В результате стрельбы погибли шесть женщин и трое мужчин.