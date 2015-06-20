Путин уверяет, что "враждебная риторика" России и США не означает роста ядерной угрозы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "враждебная риторика" между РФ и США не означает роста ядерной угрозы в мире, передает РИА Новости со ссылкой на испанское агентство EFE.

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По информации агентства, на встрече с главами иностранных информагентств в Санкт-Петербурге президент России сказал, что "рост враждебной риторики между РФ и США не означает, что мир стоит перед растущей угрозой конфронтации с применением ядерного оружия".

По его словам, Россия приняла решение взять на вооружение 40 дополнительных межконтинентальных баллистических ракет после того, как США объявили о планах увеличения военного присутствия, в том числе размещения тяжелого вооружения, в Восточной Европе.