США подтвердили функционирование "горячей линии" времен "холодной войны" между РФ и НАТО

Об этом заявил посол США при НАТО Дуглас Лют, информирует Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

По его словам, учитывая нынешний конфликт в Украине происходила проверка уже имеющихся военных каналов коммуникации. Во время проверки выяснилось, что эти каналы еще работают.

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"Их никогда не уничтожали, поэтому не было необходимости их восстанавливать. Впрочем, тестирование имело определенный смысл. Хорошо знать, что имеешь возможность контакта в случае проблем или каких-то инцидентов, особенно на фоне недавних масштабных учений российских войск у границ НАТО. Примером могут служить полеты российских самолетов, которые опасно близко подлетают (к границам стран-членов Альянса) ", - пояснил Лют.

Как сообщал УНИАН, впервые после окончания "холодной войны" НАТО налаживает прямую линию с российским военным командованием.