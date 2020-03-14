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Коронавирус не помеха: в Париже протестуют "желтые жилеты"

16:12, 14 марта 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Несколько сотен "желтых жилетов" протестировали 14 марта в Париже, несмотря на запрет на собрания более 100 человек, принятый правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса во Франции.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на отчеты парижской полиции в соцсетях.

"Между полицией и демонстрантами произошли столкновения в районе бульвара Араго после жестокостей, совершенных определенными демонстрантами", - заявили в полиции.

Полиция сказала, что выполнила 679 проверок, которые привели к 17 задержаниям.

Как известно, "желтые жилеты" выступают против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

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