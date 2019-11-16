В Париже в годовщину начала выступлений «желтых жилетов» задержаны более сотни человек

Радикалы вновь поджигали автомобили, возводили баррикады и разбивали витрины магазинов.

В Париже в субботу, 16 ноября, прошли акции в честь первой годовщины с начала выступлений «желтых жилетов».

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Как сообщает DW, в ходе столкновений с полицией были задержаны более 100 человек.

Радикалы вновь поджигали автомобили, возводили баррикады и разбивали витрины магазинов. Префект парижской полиции Дидье Лальман заявил о «систематических нападениях на сотрудников правоохранительных органов и пожарных».

Массовое движение «желтых жилетов» в последние месяцы теряет сторонников, во многом из-за радикализма своих представителей. Так, в ходе нынешних беспорядков лишь немногие радикалы носили ставшие символом движения желтые жилеты, предпочитая вместо этого скрывать свои лица.

Французские правоохранительные органы заранее приняли меры по предотвращению беспорядков - в субботу были закрыты многие станции метро и наложен запрет на демонстрации на Елисейских полях и других центральных улицах.

*** Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма. Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты.

После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона. 25 апреля глава государства в телеобращении к народу пообещал, в частности, снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов.