Пингвин из Тбилисского зоопарка, доплывший до границы с Азербайджаном, бесследно исчез

Об этом сообщили в администрации Тбилисского зоопарка, передает Грузия Online.

Накануне сбежавший пингвин был замечен в реке у Красного моста (грузино-азербайджанская граница). На место оперативно выехала группа специалистов, которая планировала привезти его в Тбилиси.

"Наши сотрудники оправились на место и осмотрели всю территорию. Но, к сожалению, пингвина не удалось найти", — сказано в сообщении администрации зоопарка.

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Африканских пингвинов грузинскому зоопарку подарила администрация зоопарка Living Coasts, который расположен в городе Торки (Великобритания), в июле 2014 года. Пингвинариум в Тбилисском зоопарке был обустроен большим бассейном и песчаным пляжем, на территории были построены маленькие пещеры и глиняные гнезда.

В результате наводнения, обрушившегося на Тбилиси в ночь на 14 июня, погибли порядка 300 животных из 600, находившихся в городском зоопарке. В грузинской столице продолжаются поиски тигра и гиены, сбежавших из зверинца во время наводнения.