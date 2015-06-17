Сбежавший из затопленного зоопарка в Тбилиси пингвин доплыл до азербайджанской границы
Африканский пингвин, который убежал из Тбилисского зоопарка во время разрушительного наводнения, обнаружен в реке у Красного моста на грузино-азербайджанской границе.
Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
«15 минут назад нам позвонили и сообщили, что у Красного моста плавает пингвин. Он живой. Выехала группа, которая доставит его в Тбилиси», — сообщили в зоопарке.
Африканских пингвинов грузинскому зоопарку подарила администрация зоопарка Living Coasts, который расположен в городе Торки, Великобритания, в июле 2014 года. Пингвинариум в Тбилисском зоопарке был обустроен большим бассейном и песчаным пляжем, на территории были построены маленькие пещеры и глиняные гнезда.
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После наводнения в ночь на 14 июня зоопарк в Тбилиси оказался в очень тяжелом положении. Вода полностью уничтожила нижнюю часть зоопарка. Часть животных выбралась в город, и по всему Тбилиси в воскресенье отлавливали или отстреливали хищников. Из 600 обитателей зоопарка выжило меньше половины.