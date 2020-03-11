Washington Post: В нефтяной войне между Россией и Саудовской Аравией проигрывают США

Москва и Эр-Рияд дестабилизируют мир как раз тогда, когда нужно объединить силы ради борьбы с коронавирусом.

На поверхности война за цену на нефть, которая подрывает мировую экономику, столкнула лбами третьего в мире производителя энергоносителей Россию против ее конкурента Саудовской Аравии, которая стоит на ступень выше. Однако, не нужно себя обманывать. Больше всего в ней проигрывает производитель нефти номер один в мире – США. Вероятно, это и была цель конфликта.

Об этом в редакционной статье пишет Washington Post, напоминая, что много лет Россия боялась потерять свою долю на рынке из-за развития сланцевой индустрии в Америке. Кроме того, Вашингтон обложил российскую нефтяную промышленность санкциями из-за агрессивного международного поведения Москвы. Теперь Владимир Путин решил нанести ответный удар, отказавшись сокращать добычу. И это может поставить значительное количество американских компаний перед угрозой банкротства.

Читайте такжеForbes: Россия теряет доходы от нефти, которые помогли начать войну против Украины

Обратная сторона поступка Путина заключается в стагнации глобального потребления, которая перешла в решительное сокращение из-за эпидемии коронавируса. Будучи фактическим лидером ОПЕК, Саудовская Аравия попыталась надавить на российского президента, чтобы он уменьшил добычу синхронно с картелем. Это позволило бы поднять цены на нефть. Когда Путин отказался, крон-принц королевства Мохамед Бин Салман объявил, что его страна в ближайшем будущем перейдет к максимальной добычи. Однако, Путин не отступил. Частично его твердость можно объяснить тем, что Москва способна сбалансировать свой бюджет при меньшей цене на нефть, чем Саудовская Аравия. Кроме того, Путин чувствует возможность поквитаться с США.

Российские партнеры в экспорте нефти Венесуэла и Иран и без того пострадали от политической нестабильности. Коронавирус может принести им новые политические проблемы. Но, похоже, Москве на это наплевать. Реакцией президента Дональда Трампана на все это была похвала снижения цен на автозаправке, что, конечно, сокращает расходы американских потребителей. Проблема лишь в том, что изменения, которые усилят покупательную способность в США, могут также принести нестабильность в финансовой системе. Поскольку сокращение доходов нефтяников может распространиться на их кредиторов и акционеров на Уолл-Стрит.

Климат тоже может пострадать. Поскольку выбросы парниковых газов могут значительно увеличиться из-за дополнительного потребления дешевой нефти. А потом эти выбросы сократятся, когда производство в США уменьшится. Будучи колоссальным потребителем и одновременно производителем нефти, Америка пострадает как экономически, так и экологически.

Читайте также"Напоминает 1991 год": экономист назвал ситуацию в РФ из-за обвала цен на нефть "близкой к катастрофической"

В геополитическом измерении Трамп должен усвоить урок, что президент России Владимир Путин – не друг США и им никогда не станет. Он деспот, который хочет жестко играть против ключевых американских интересов. Крон-принц Саудовской Аравии тоже показал себя ненадежным игроком на международной арене, ставя американскую экономику под удар тогда, когда это ему выгодно, несмотря на всю военную помощь и публичную поддержку, которую администрация Трампа предоставляет Саудовской Аравии. Во времена, когда всему миру нужно объединить силы против глобальной угрозы для здравоохранения, лидеры России и Саудовской Аравии дестабилизируют его ради своих эгоистических целей.