Ценовая война: Саудовская Аравия сообщила, на сколько увеличит поставки нефти

В прошлый четверг Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться по поводу продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, и Саудовская Аравия начала ценовую войну.

Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти - как клиентам внутри Саудовской Аравии, так и за рубеж - до 12,3 миллиона баррелей в сутки.

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Об этом сообщил во вторник глава компании Амин Нассер, передает Рейтер.

Поставки Saudi Aramco в апреле будут “на 300.000 баррелей в сутки превышать максимальную устойчивую мощность компании в 12 миллионов баррелей в сутки”, говорится в заявлении Нассера.

Компания договорилась с клиентами, что начнет предоставлять эти объемы с 1 апреля, добавил он.

Как сообщал УНИАН, нефть марки Brent за выходные зафиксировала падение на 30% - до 34 долл. за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Причиной обвала стоимости нефти стало то, что в прошлый четверг Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться по поводу продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, и Саудовская Аравия начала ценовую войну.