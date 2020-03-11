В Лондоне арестовали имущество на 100 миллионов долларов дочери Назарбаева

Арест был проведен в рамках новой кампании по борьбе с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии.

Стало известно, что арестованы в 2019 году имения и квартиры в центре Лондона «заметной политической личности» принадлежат дочери экс-президента Казахстана Дариге Назарбаевой и ее старшему сыну с невесткой по статье об отмывании средств.

Об этом сообщает BBC Русская служба со ссылкой на заявление судьи Высокого суда Лондона.

Читайте такжеПлан "преемник" отвергнут. Почему в России начали внедрение идеи "вечного Путина" (укр.)

Арест был одним из первых актов новой кампании по борьбе с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии. Родственников Нурсултана Назарбаева заставили доказать законное происхождение более 100 миллионов долларов, на которые была приобретена недвижимость.

В ответ Дарига Назарбаева назвала дело «притянутым за уши» и обвинила следователей в «абсурдно патриархальном представлении о мире».

По информации журналистов и правоохранителей, недвижимость была оформлена на три офшорных счета, а сами дома приобрели на преступные доходы бывшего мужа дочери экс-главы Казахстана.

Некогда влиятельный, а ныне покойный бывший зять Назарбаева попал в немилость в начале 2000-х и покинул страну, был заочно приговорен, арестован в Австрии и в результате найден мертвым в тюремной камере в 2015 году.

Журналисты утверждают, что муж развелся с Даригой еще в 2007 году, поэтому не мог приобрести лондонскую недвижимость в 2008 году.

Как сообщал УНИАН, Россия наняла в Лондоне сеть британских политиков и консультантов для продвижения своих преступных интересов и «преследования» врагов главы Кремля Владимира Путина.