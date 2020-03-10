РФ наняла британских политиков и граждан для информационной "зачистки" врагов Путина – СМИ

К числу вероятных посредников вошли политики Лейбористской, так и Консервативной партий, бывшие сотрудники разведки и дипломаты, а также ведущие пиар-компании.

Россия наняла в Лондоне сеть британских политиков и консультантов для продвижения своих преступных интересов и «преследования» врагов главы Кремля Владимира Путина.

Об этом говорится в отчете британских депутатов, публикацию которого заблокировал премьер Борис Джонсон, передает The Guardian.

В доказательствах, представленных парламентскому комитету по разведке и безопасности, активист и финансист Билл Браудер заявил, что Москва смогла «проникнуть» в их общество, используя хорошо оплачиваемых британских посредников.

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Некоторые, по словам Браудера, были хорошо проинформированы о цели работы. Другие же не знали, что работают на интересы россиян.

К числу вероятных посредников вошли политики как Лейбористской, так и Консервативной партий, бывшие сотрудники разведки и дипломаты, а также ведущие пиар-компании.

По мнению Браудера, московский режим использует этих специалистов для маскировки своих «запутанных» государственных и криминальных интересов. Их используют для преследований критиков Путина, усиление российской пропаганды и дезинформации и для сокрытия масштабных операций по отмыванию средств.

В комментарии изданию Браудер подтвердил существование такой сети, добавив, что в посольстве России под дипломатическим прикрытием работают, в частности, сотрудники российских спецслужб.

«Есть российские олигархи, которые влияют на безопасность страны. Однако самым шокирующим является то, что российское правительство косвенно нанимает британских граждан для разведок», – сказал он.

Парламентарий утверждает, что Россия и организованная преступность фактически слились: «Деньги, украденные из бюджета и частных компаний, идут на обогащение чиновников, включая Путина, и на финансирование «темных» операций и специальных проектов», – отметил собеседник.

В то же время Кремль выдал несколько ордеров на арест Браудера через Интерпол, говоря, что он – преступник. РФ заочно осудила британца за неуплату налогов и преднамеренное банкротство. Все обвинения Браудер отвергает, называя это «кровной местью коррумпированных чиновников».