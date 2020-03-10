Der Spiegel: Путин и Эрдоган могут сделать из эпидемии COVID-19 настоящую катастрофу для Европы

Смесь из коронавируса и нового кризиса беженцев, который разжигают Москва и Анкара, может стать сокрушительной силой, но это нравится популистам и расистам.

О «идеальном шторме» обычно говорят тогда, когда необычное сочетание различных факторов приводит к событию с высоким уровнем жестокости. Объединившись, отдельные силы порождают энергию в разы мощнее, чем их суммарный эффект при условии отдельного действия.

Об этом на страницах Der Spiegel пишет словенский философ Славой Жижек, напоминая, что термин «идеальный шторм» предложил журналист Себастьян Джангер, назвав так в 1997 году свой бестселлер.

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В книге речь шла об уникальном метеорологическом явлении, которое возникает лишь раз в сто лет в северной части Атлантики. Область давления, которая движется с Великих озер, сталкивается со штормом над островом Сейбл, а потом и с ураганом «Грейс», который надвиется из Карибского региона. Это произошло в 1991 году. Тогда рыболовецкое судно «Андреа Гэйл» пропало без вести в океане.

Поскольку коронавирус распространяется по всему миру, часто говорят, что человечество находится в одной лодке, когда речь идет о борьбе с эпидемией. Но многие сигналы указывают на то, что лодка «Европа» может повторить судьбу «Андреа Гейл». Ведь аналогичным образом сразу три штормы приближаются к континенту. И они могут объединить свои сокрушительные силы.

Первые два из них нельзя назвать чисто европейскими. Ведь один из них – это эпидемия коронавирус COVID-19, карантин, страдания и смерти, которые она несет. Второй шторм – это экономические последствия, которые уже возникли и еще появятся. Европа пострадает больше других регионов мира. Европейская экономика в стагнации. Она очень тесно связана и зависит от остального мира. Но к этим двум штормам может присоединиться третий, который автор называет «вирусом Путогана». Он напрямую связан со взрывом насилия между Турцией во главе с Раджепом Тайипом Эрдоганом и режимом Башара Асада в Сирии, который напрямую поддерживает российский автократ Владимир Путин. Это конфликт, в котором обе стороны получают для себя преимущества за счет страданий миллионов.

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Когда Турция начала пропускать тысячи беженцев к греческой границе, Эрдоган оправдал это гуманитарными основаниями. Его страна больше не может справиться с наплывом людей. Однако, по мнению Жижека, это объяснение – невероятный цинизм. Турция стала стороной в гражданской войне в Сирии, а следовательно несет ответственность за людей, которые бегут из страны. Теперь Анкара хочет, чтобы Европа взяла на себя часть этого бремени и заплатила за недальновидную турецкую политику.

Призрачное решение, согласно которому Турция и Россия согласились, что обе стороны должны гарантировать мир, развалилось. Но это не меняет тот факт, что Москва и Анкара до сих пор занимают идеальную позицию для давления на Европу. Обе стороны контролируют важную часть европейских поставок нефти, а также потоки беженцев. Они могут использовать оба этих рычага, чтобы шантажировать Европу.

Иногда Путин и Эрдоган становятся оппонентами, затем становятся союзниками, а потом снова оппонентами. Но не стоит позволять себя обманывать с помощью этого смертельного танца. Они оба – часть одной геополитической игры, которая ведется ценой сирийского народа.

«И обоим им не просто наплевать на страдания сирийцев. Хуже, они оба пользуются этими страданиями. Путин и Эрдоган похожи настолько, что можно их сложить в одну сущность – «Путоган»», - пишет философ.

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По его мнению, было бы неправильно говорить о том, кто больше виноват в страдании Сирии: Эрдоган или Путин с Асадом. Они ничем не отличаются. И относиться к ним нужно соответственно, а именно как к военным преступникам, которые уничтожили целую страну для достижения своих целей. И одна из этих целей – ослабить и разъединить Европу. Они делают все это в момент, когда мир страдает от эпидемии и сотрудничество становится еще более важным, чем когда-либо.

«На самом деле есть только одно место, где эти мужчины должны быть: перед военным трибуналом в Гааге», - пишет Жижек.

Проблема ситуации, в которой три шторма приближаются к Европе, заключается в том, что они могут объединиться в «идеальный шторм». Новая волна беженцев, организованная Турцией, может принести катастрофические последствия во времена коронавируса. До сих пор COVID-19 не был связан с беженцами или мигрантами. Если и были проявления расизма, то лишь потому, что эпидемия ассоциировалась с «азиатскими чужаками».

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Но если случится так, что беженцев свяжут с коронавирусом, что неизбежно произойдет, учитывая условия в лагерях, это станет подарком для европейских популистов и расистов. Они могут объяснить свои требования закрыть все границы с помощью научных и медицинских утверджений. Любой, кто попытается найти гуманное решение для этого кризиса, столкнется с паникой и страхом.

Чтобы не допустить эту катастрофу, Европа должна попытаться сделать нечто невозможное. Она должна быстро увеличить свою способность действовать. Германия и Франция в частности должны более тесно координировать свои шаги. А потом вся Европа должна выступить против шантажа со стороны Путина и Эрдогана.