Эрдоган предложил Путину совместный контроль над нефтяными месторождениями в Сирии

Турецкий глава отметил, что такое же предложение может сделать и Трампу.

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину совместно управлять нефтяными месторождениями в Сирии вместо того, чтобы их «эксплуатировали террористы».

Об этом сообщает Reuters.

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Речь идет о нефтяных месторождениях в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

«Я предложил господину Путину, что, если он окажет финансовую поддержку, мы можем заняться строительством и с помощью полученной здесь нефти помочь разрушенной Сирии встать на ноги», – цитирует агентство слова турецкого главы.

По словам Эрдогана, Путин оценивает эту идею. Он добавил, что может сделать такое же предложение президенту США Дональду Трампу.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 27 февраля в результате атаки сил режима Башара Асада, поддерживаемых Россией, в сирийской провинции Идлиб погибли более трех десятков военнослужащих Вооруженных сил Турции.

В связи с этим турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел совещание по безопасности. По неофициальной информации, в стране могут ввести военное положение. Анкара уже пригрозила сирийскому режиму "многократным ответом" и обстреляла сирийский конвой.

Она созывает экстренное заседание НАТО в ответ на гибель своих военных. После этой атаки Турция приняла решение не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз.

На днях Путин и Эрдоган по итогам двусторонней встречи в Москве договорились о режиме прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, оно должно было вступить в силу после 00:00 6 марта.