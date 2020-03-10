Bloomberg: Украину снова засасывает в политику США на фоне внутренних вызовов

В то время, когда Киеву нужно укреплять доверие инвесторов, американские республиканцы готовы втянуть его в новые предвыборные скандалы.

Казалось, что президент Украины Владимир Зеленский мог выдохнуть с облегчением после завершения саги об импичменте Дональда Трампа в США. В конце концов, Сенат оправдал американского лидера.

Телефонный разговор между двумя президентами относительно военной помощи вручил Зеленскому главную роль в американском скандале. Но политический новичок смог пережить шторм, в основном сохраняя молчание. Впрочем, спокойствие после этого шторма длилось всего месяц, - пишет Bloomberg.

На домашнем фронте смена правительства разозлила избирателей и толкнула иностранных инвесторов, уже напуганных коронавирусом, в сторону выхода. В США усиление предвыборных позиций демократа Джо Байдена бросило республиканцев назад к истории о дела бывшего вице-президента в Украине.

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«Смена правительства была негативной для инвестиционного сообщества, поскольку она грозит сотрудничеству с МВФ, а еще разочаровывает либеральных избирателей, которые ждут реформ», - сказал аналитик инвестиционной компании Concord Capital Александр Паращий.

«А теперь появился риск, что лагерь Трампа или Байдена попытается надавить на Зеленского, чтобы он поддержал их политические интересы. Президент должен остаться верным своей нейтральной позиции, чтобы избежать серьезного ущерба», - добавил он.

В Киеве Зеленский защищает изменения в правительстве, через которые были уволены молодые новички, избранные для очистки украинской постсоветской политики. Это стало отступлением от предвыборного утверждения о необходимости привести новую кровь. На смену пришли опытные руки, нанятые для оживления экономики, которая начала замедляться. Они также должны добиться новой помощи на 5,5 миллиардов долларов от МВФ, выделение которой уже довольно долго задерживается.

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Проблема в том, что в одной из самых коррумпированных стран Европы предыдущие администрации погрязли в обвинениях в злоупотреблении властью. Один из новых министров недолго работал в правительстве Виктора Януковича, лояльного к Кремлю. Он олицетворяет все, с чем Зеленский должен был бороться. Украинский президент сказал, что кадровые изменения в правительстве были неправильно истолкованы. И их главная цель – добиться воплощения необходимых изменений быстрее.

«Мы должны реагировать на эффективность кабмина. Когда проводишь такие глубокие изменения в стране, то не имеешь права на поражение. Речь идет не о личных рейтингах, не о том, что тебя могут отстранить от власти, а о том, что у Украины может больше не быть шанса сделать это», - сказал Зеленский.

Убедить людей в преимуществах кадровых перестановок в правительстве будет непросто. Существует обеспокоенность отставкой некоторых министров и Генпрокурора, которых поддерживали западные доноры и украинские активисты. Появился страх, что новые члены правительства ужесточат подходы, нужные украинским миллиардерам. Зеленский уверяет, что олигархи не имеют влияния на новый Кабмин.

А тем временем новая порция неприятностей может достаться Киеву от столицы США. Поскольку Байден теперь стал главным претендентом на роль соперника Трампа в борьбе за президентство, республиканцы тщательно изучают каждую деталь его поведения в Украине после последней революции, так же как и дела его сына Хантера.

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Это создает риск, что Зеленского опять втянут в непростой мир американской политики. И это может случиться как раз тогда, когда его внимание сосредоточено на внутренних приоритетах, таких как война с Россией и проведение важной земельной реформы. Американская политика может также сорвать повестку дня украинского генпрокурора. Шансы Зеленского держаться подальше от американской политической схватки кажутся небольшими. Даже Митт Ромни, который стал единственным из республиканских сенаторов, кто проголосовал за обвинения против Трампа, в пятницу поддержал расследование против украинской компании, на которую работал Хантер Байден.