Новое правительство Шмыгаля: кто стал новыми министрами (видео)

В среду, 4 марта, Украина получила обновленный состав Кабинета министров, после того как Верховная Рада поддержала отставку премьера Алексея Гончарука.

За это решение проголосовали 277 депутатов.

До нового правительства вошли:

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Премьер-министр Украины — Денис Шмыгаль. Бывший глава Ивано-Франковской ОГА, экс-вице-премьер-министр Украины и бывший министр развития общин и территорий.

Министр обороны — Андрей Таран. Генерал-лейтенант Вооруженных сил в отставке. Экс-представитель Украины в СЦКК, входил в подгруппы по вопросам безопасности в ТКГ в Минске.

Министр иностранных дел — Дмитрий Кулеба. Бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. Короткое время занимал должность заместителя руководителя Офиса президента, а затем был министром иностранных дел Украины.

Министр развития общин и территорий — Алексей Чернышов. Бывший председатель Киевской ОГА.

Министр Кабинета министров — Олег Немчинов. Бывший госсекретарь Министерства молодежи и спорта Украины.

Министр финансов Игорь Уманский. Дважды занимал пост первого заместителя министра финансов. Также был и.о. главы Минфина в правительстве Юлии Тимошенко и внештатным советником Петра Порошенко.

Министр здравоохранения Илья Емец. Украинский врач, кардиохирург, доктор медицинских наук. Возглавлял МИНЗДРАВ (с 2010 по 2011 год) в правительстве Николая Азарова.

Министр социальной политики — Марина Лазебная. В 2013 – 2014 годах руководила Госслужбой занятости.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий — Алексей Резников. Бывший соратник Виталия Кличко, представлял Украину в ТКГ. Также был секретарем Киевсовета в 2014 – 2015 годах и заместителем председателя КГГА в 2016 – 2018 годах.

Министр по делам ветеранов — Сергей Бессараб. Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2015 году и командующий АТО.

Министр молодежи и спорта — Вадим Гутцайт. Олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины.

Сохранили свои должности:

Министр внутренних дел — Арсен Аваков. Министр инфраструктуры — Владислав Криклий. Министр юстиции Денис Малюська. Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 марта новое правительство провело первое заседание. На нем обсуждали организационные вопросы и коронавирус COVID-19.