Йемен: десятки людей погибли из-за взрыва в столице - ВВС

По меньшей мере в двух случаях взорвались начиненные взрывчаткой авто, сообщает BBC Украина. Представители сил безопасности заявили о гибели более 20 человек.

На фотографиях, опубликованных в Twitter, видно одно из зданий, которое пострадало от взрывов.

По словам очевидцев, взрывы прогремели, когда люди сходились в мечети для вечерней молитвы.

По сообщениям, также пострадало здание, которое использовалась как штаб-квартира повстанцами-хуситами.

Ответственность за взрывы взяла на себя исламистская группировка "Исламское государство".

В заявлении, обнародованном в сети, представители "Исламского государства" заявили, что взрывчатка была заложена в четырех машинах рядом с двумя мечетями, а также с домом и офисом, принадлежавшие, как заявили в "ИД", "хуситским отступникам".

Читайте такжеІДІЛ имеет возможности для создания собственной ядерной бомбы – СМИВ марте в результате нападений "Исламского государства" на мечети в городе Сана погибли более 130 человек.

По данным ООН, за девять месяцев конфликта в Йемене погибли более 2 тысяч человек, из них 1,4 тысячи - гражданские.

Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией осуществляет авиаудары в Йемене с марта - после того, как повстанцы-хусили взяли под контроль большую часть территории страны, включительно с Саной, а президент Мансур Хади вынужден убежать до Эр-Рияда.