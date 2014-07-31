ЕСПЧ обязал Россию выплатить владельцам ЮКОСа почти 2 миллиарда евро

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компании ЮКОС 1,866,404,634 евро в качестве компенсации за допущенные в отношении компании нарушения права на имущество.

Как сообщается на сайте суда, постановление об этом ЕСПЧ огласил сегодня в рамках дела «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России» (OAO Neftyanaya kompaniya YUKOS v. Russia, жалоба N 14902/04).

Также ЕСПЧ постановил выплатить ЮКОСу еще 300 тыс. евро на возмещение издержек.

Как сообщал УНИАН, 28 июля Арбитражный суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить группе акционеров ЮКОСа компенсаций на сумму более 50 млрд долларов.

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„Арбитражные суды (рассматривались три дела) единогласно постановили, что Российская Федерация приняла меры, эквивалентные эффекту экспроприации инвестиций истцов в ЮКОС, и, таким образом, нарушила статью 13 (1) Договора Энергетической хартии. В результате, России приказано выплатить ущерб в качестве компенсации заявителям”, - сказано в сообщении Гаагского арбитража.

Совладельцем и председателем ЮКОСа был Михаил Ходорковский, который был признан российским судом виновным в мошенничестве и других преступлениях и был осужден на срок к 10 годам и 10 месяцам.

Организация „Международная амнистия” присвоила ему и его коллеге Платону Лебедеву статус „узник совести”.

10 ноября 2013 года Ходорковский, не признав свою вину и проведя в тюрьме более 10 лет, написал президенту России Путину письмо о помиловании по семейным обстоятельствам и был освобожден 20 декабря того же года.