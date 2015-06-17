НАТО и Россия вступили в новую "гонку вооружений" - министр обороны Британии

Об этом сказал британский министр обороны Майкл Фэллон, сообщает Европейская Правда со ссылкой на The Times.

По словам Феллона, военные учения НАТО в Польше у самых границ России посылают Москве сигнал, что Альянс нельзя запугать российским "бряцанием оружия".

Читайте такжеГенерал НАТО: Альянсу следует продемонстрировать способность к сдерживанию агрессииФэллон сделал заявление после того, как стало известно, что несколько российских боевых кораблей подошли "очень близко" до четырех кораблей НАТО, которые принимают участие в маневрах в Балтийском море.

Среди них был и флагман Королевского флота Великобритании.

Как сообщал УНИАН ранее, глава МИД Нидерландов Берт Кундерс отметил, что страна чрезвычайно обеспокоена заявлениями об укреплении ядерного арсенала РФ и поэтому принимают активное участие в военных учениях. По его словам, Масштабные военные учения НАТО Baltops-2015, которые проходят в эти дни в Польше, связаны с ситуацией в Украине и является предупреждением президенту России Владимиру Путину.