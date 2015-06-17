НАТО и Россия вступили в новую "гонку вооружений" - министр обороны Британии
Великобритания и ее партнеры по НАТО вступили в новую гонку вооружений против России, как во времена "холодной войны".
Об этом сказал британский министр обороны Майкл Фэллон, сообщает Европейская Правда со ссылкой на The Times.
По словам Феллона, военные учения НАТО в Польше у самых границ России посылают Москве сигнал, что Альянс нельзя запугать российским "бряцанием оружия".
Читайте такжеГенерал НАТО: Альянсу следует продемонстрировать способность к сдерживанию агрессииФэллон сделал заявление после того, как стало известно, что несколько российских боевых кораблей подошли "очень близко" до четырех кораблей НАТО, которые принимают участие в маневрах в Балтийском море.
Среди них был и флагман Королевского флота Великобритании.
Как сообщал УНИАН ранее, глава МИД Нидерландов Берт Кундерс отметил, что страна чрезвычайно обеспокоена заявлениями об укреплении ядерного арсенала РФ и поэтому принимают активное участие в военных учениях. По его словам, Масштабные военные учения НАТО Baltops-2015, которые проходят в эти дни в Польше, связаны с ситуацией в Украине и является предупреждением президенту России Владимиру Путину.