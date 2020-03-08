Дело MH17: в Гааге у посольства РФ прошла акция родственников погибших

Родственники погибших в катастрофе рейса МН17 установили 298 белых стульев, требуя справедливого суда.

В Гааге перед посольством Российской Федерации в Нидерландах родственники погибших в катастрофе самолета "Малазийских авиалиний" рейса MH17 установили 298 белых стульев, символизирующих жертв трагедии, требуя справедливого суда.

Как сообщает Deutsche Welle, в память о своих близких и родных на стулья положили белые розы и фотографии погибших.

Участники акции также установили плакаты, в частности с требованием справедливого суда и с надписями о том, что человечность важнее политики.

Память погибших почтили минутой молчания.

Читайте такжеВ МИД объяснили, почему доверили Нидерландам обвинение в гаагском суде по делу МН17

"Мы более 5 лет ждали этого суда. Мы хотим знать, кто виноват в гибели наших близких и роль РФ в этой трагедии", - заявил член правления нидерландского фонда "Авиакатастрофа" Пит Плуг, который потерял брата, невестку и племянника в этой катастрофе.

В молчаливой акции протеста под посольством РФ в Нидерландах приняли участие около 15 родственников погибших, а также прохожие.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса «Бук».

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), русский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Суд над подозреваемыми начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах.