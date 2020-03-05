Из-за коронавируса Starbucks будет продавать кофе только в одноразовых стаканах

Starbucks принял еще ряд мер предосторожности для защиты от возможного распространения коронавируса в заведениях сети.

Компания Starbucks объявила, что в своих американских и канадских заведениях временно переходит на использование исключительно одноразовой посуды для напитков.

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Это одна из мер, которая, по мнению компании, должна помочь избежать передачи вируса от посетителя сотруднику кофейни и, наоборот, через многоразовые стаканы, которые посетители приносят с собой, передает kommersant.

При этом, как отмечается в заявлении исполнительного вице-президента Starbucks и президента американского и канадского подразделений компании Розанн Уильямс, «мы по-прежнему будем предоставлять 10-процентную скидку для всех посетителей, которые будут приходить со своими стаканами или захотят выпить кофе из обычной посуды в самой кофейне». По разным оценкам, со своими стаканами в кофейни сети приходят около 5% посетителей.

Starbucks принял еще ряд мер предосторожности для защиты от возможного распространения коронавируса в заведениях сети. Кофейни проходят регулярную санитарную обработку, сотрудники прошли подготовку, как им действовать, если они увидят больного человека, как оказывать помощь и т. п. Кроме того, компания ограничила все деловые поездки сотрудников по стране и за рубеж и отложила или изменила формат крупных деловых мероприятий.