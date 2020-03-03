Из-за коронавируса в Германии отменили Лейпцигскую книжную выставку

Выставка должна была состояться с 12 по 15 марта.

Организаторы отменили проведение книжной выставки в немецком Лейпциге из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщается на странице выставки в Facebook.

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Выставка должна была состояться 12-15 марта 2020 года. Кроме этой выставки, отменены также все мероприятия и фестиваль чтения Manga Comic Con.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По состоянию на 3 марта в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3 тыс. 117 летальных, выздоровели 48 тыс. 017 человек.

Сегодня, 3 марта, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине зафиксирован первый случай нового коронавируса. COVID-19 выявили в Черновицкой области у мужчины, который прилетел из Италии.