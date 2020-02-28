В Париже горит Лионский вокзал (фото, видео)

Причиной пожара мог быть поджог.

На одном из шести крупнейших вокзалов Франции – Лионском вокзале в Париже – произошел пожар. Сейчас там проходит эвакуация.

Читайте такжеВ Сиднее возле аэропорта произошел масштабный пожар (видео)Об этом сообщает BBC.

На кадрах с места событий видны клубы черного дыма. Автомобилистам советуют объезжать вокзал.

Известно, что 28 февраля недалеко от Лионского вокзала был запланирован концерт конголезского артиста Фалли Ипупа.

В Twitter парижской полиции сообщалось, что на площадке мероприятия происходили беспорядки. По последним сообщениям полиции, некие протестующие мешают пожарным тушить пламя.

По сообщениям местных СМИ, причиной пожара мог быть поджог.

Breaking: Massive fire at Gare de Lyon train station in Paris, France. A protest against a Congolese singer who supports the current Congo President was taking place in the area. pic.twitter.com/cVm6sCoM3Q — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 28, 2020

Ранее УНИАН сообщал, что в Париже реставрируют сгоревший Нотр-Дам де Пари.