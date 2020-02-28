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В Париже горит Лионский вокзал (фото, видео)

20:32, 28 февраля 2020
Мир
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Автомобилистам советуют объезжать вокзал / twitter.com/hafao

Читайте такжеВ Сиднее возле аэропорта произошел масштабный пожар (видео)Об этом сообщает BBC.

На кадрах с места событий видны клубы черного дыма. Автомобилистам советуют объезжать вокзал.

Известно, что 28 февраля недалеко от Лионского вокзала был запланирован концерт конголезского артиста Фалли Ипупа.

В Twitter парижской полиции сообщалось, что на площадке мероприятия происходили беспорядки. По последним сообщениям полиции, некие протестующие мешают пожарным тушить пламя.

По сообщениям местных СМИ, причиной пожара мог быть поджог. 

Ранее УНИАН сообщал, что в Париже реставрируют сгоревший Нотр-Дам де Пари.

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