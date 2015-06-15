В Армении задержали подозреваемого в жестоком убийстве российского солдата

Об этом в беседе с журналистами сообщил заместитель начальника базы по работе с личным составом Алексей Полюзович. По его словам, задержан служащий по контракту на базе, сообщает news.am.

«С ним работают следователи, он дает показания. Имя сообщить не могу», - отметил Алексей Полюхович, отказавшись давать комментарии по поводу происшедшего.

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По некоторым данным, убийству предшествовал спор с участием как минимум 3 человек. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 104 УК.

Как сообщал УНИАН, российский военнослужащий найден мертвым в армянском городе Гюмри, недалеко от памятника "Мать Армения".

Как рассказала пресс-секретарь СК Армении Сона Трузян, убитого российского военнослужащего звали Иван Новиков. "На теле погибшего обнаружены колото-резаные раны", - сказала она.