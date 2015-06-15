В армянском Гюмри продолжают убивать российских солдат: еще один найден зарезанным

Об этом сообщили в Следственном комитете Армении, передает Би-би-си. Как рассказала пресс-секретарь ведомства Сона Трузян, убитого российского военнослужащего звали Иван Новиков. "На теле погибшего обнаружены колото-резаные раны", - сказала она.

Читайте такжеПропавший в Армении российский пограничник найден повешенным в Гюмри

Сона Трузян также сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия, передает Lenta.ru.

Между тем, как сообщают армянские СМИ, российский военнослужащий был новобранцем, на территории 102-й базы в Гюмри прослужил около двух-трех месяцев.

Примечательно, что это не первое убийство российских военнослужащих в районе города Гюмри. Как сообщал УНИАН, пропавший 21 февраля контрактник российских пограничных войск Артур Афян был найден 8 марта повешенным в окрестностях Гюмри.

Как сообщал УНИАН, 12 января в Гюмри российский военнослужащий 102-й базы Валерий Пермяков, проникнув в частный дом, из автомата расстрелял армянскую семью из семерых человек (влючая двухлетнего ребенка и шестимесячного младенца, которого он 7 раз ударил штык-ножом).

Следственный комитет Армении предъявил российскому военнослужащему обвинение по п. 1 ч. 2 ст. 104 ("умышленное убийство двух и более лиц"). 21 января Валерий Пермяков признал свою вину в убийстве армянской семьи. Суд над ним проходит в Армении.