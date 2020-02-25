Украинцев нет среди туристов, изолированных в отеле на Тенерифе
Среди почти тысячи туристов, изолированных в одном из отелей на юге острова Тенерифе, украинцев нет.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на данные консульства Украины в испанском городе Малага.
Читайте такжеВ Италии из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин 10 населенных пунктовВ консульстве отметили, что такую информацию им предоставила Служба здравоохранения Канарских островов.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 февраля, в одном из отелей на юге острова Тенерифе изолировали около тысячи человек из-за положительного теста на коронавирус одного из туристов. Позже инфицированной оказалась и его спутница. Обоих изолировали в местной больнице.
В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.
По состоянию на 25 февраля в мире зарегистрировано 80 тыс. 150 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 699 - летальные, выздоровели уже 27 тыс. 695 человек.
В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая выявления COVID-19 не зафиксировано.