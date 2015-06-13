Российская полиция не задержала ни одного из погромщиков консульства Украины в Ростове-на-Дону

Российские правоохранители пока не задержали ни одного участника инцидента в Ростове-на-Дону, где ночью неизвестные забросали камнями и овощами здание Генерального консульства Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. "По факту инцидента пока никто не задержан", - сказал он, добавив, что личности нападавших устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Ростове-на-Дону «организованная группа неизвестных» устроила погром Генерального консульства Украины в РФ.

По словам украинского консула Александра Ковтуна, «сегодня ночью, около 00.50, несколько десятков людей устроили погром нашего консульства – разбито 17 окон, сорвана табличка консульства. В диппредставительство бросали кирпичи, яйца, помидоры и мусор, здание облито зеленкой».

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Как сказал консул, судя по повреждениям здания, налетчики использовали биты и палки. Ковтун подчеркнул, что на консульство напала организованная группа людей в масках, причем они прибыли из центральной части города, где находятся управления ФСБ РФ и полиции. Ковтун отметил, что сразу после нападения к консульству прибыли российские журналисты.