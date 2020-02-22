В Казахстане на митингах оппозиции задержали более 100 человек

Протестующие требовали прекратить репрессии и преследование оппозиционеров, а также освободить политзаключенных.

На митингах оппозиции в Казахстане задержано более 100 человек.

Выйти на акции протеста в разных городах страны своих сторонников призвали две оппозиционные силы Казахстана - новая Демократическая партия во главе с Жанболатом Мамаем и движение "Демократический выбор" оппозиционера Мухтара Аблязова сообщает Радио Свобода.

Власти ранее отказались согласовывать митинги.

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Накануне акции полицейские задержали лидера Демпартии Мамая. Суд отправил его под административный арест на три дня.

Среди главных требований протестующих - прекратить репрессии и преследование оппозиционеров, а также освободить политзаключенных. На митингах люди скандировали: "Пробудись, Казахстан!", "Пусть Назарбаев уходит!" и "Старик, уходи!".

В Алма-Ате и Нур-Султане в местах проведения митингов оказался недоступен мобильный интернет. Журналисты не смогли вести прямые трансляции для своих изданий.