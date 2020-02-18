В Америке 12 тысяч бойскаутов заявили, что оказались жертвами сексуального насилия

Организация попросила власть защитить их от банкротства.

Против организации «Бойскауты Америки» подали примерно 300 исков о сексуальном насилии. Минимум 12 тысяч бойскаутов заявили, что оказались жертвами насилия. В связи с этим в организации попросили у властей защиты от банкротства.

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Отмечается, что в «Бойскаутах» признали, что «ничто не может отменить трагическое насилие, которому подверглись жертвы». Но в организации пообещали выдать всем потерпевшим справедливую компенсацию.

«Мы возмущены случаями, когда люди использовали наши программы, чтобы причинить вред невинным детям», – заявил президент «Бойскаутов Америки» Роджер Мосбим

С исками о сексуальном насилии организация сталкивалась на протяжении десятилетий. Но их число выросло после того, как в 2012 году Los Angeles Times опубликовало «чёрный список» организации, где подробно описало обвинения в сексуальном насилии в отношении членов движения.

Ранее УНИАН сообщал, как модели Victoriaʼs Secret заявили о сексуальных домогательствах и запугиваниях.