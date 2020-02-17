На тракторе и с дрелью: голые британки снялись для благотворительности (фото)

Продажи календаря принесли 22 тысячи фунтов стерлингов.

В Великобритании обнаженные женщины снялись для благотворительного календаря.

Об этом сообщает сайт North Wales Live.

Автором необычной фотосессии стал фотограф Энди Уокер. По его словам, для календаря позировали женщины от 20 до 80 лет.

Благотворительный вечер по продаже календаря был проведен в одном из парков для домов на колесах. Британки снялись без одежды на тракторе, а также с дрелями в руках. Интимные места они прикрывали журналами, шляпами, шарфами и другими подручными предметами.

Продажи календарей и благотворительный вечер принесли 22 тысячи фунтов стерлингов.

Деньги передали благотворительному фонду Breast Cancer Care, финансирующему исследование и лечение рака груди.