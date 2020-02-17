На тракторе и с дрелью: голые британки снялись для благотворительности (фото)
10:30, 17 февраля 2020Мир
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Продажи календаря принесли 22 тысячи фунтов стерлингов.
В фотосессии поучаствовали женщины от 20 до 80 лет / фото: Энди Уокер
В Великобритании обнаженные женщины снялись для благотворительного календаря.
Об этом сообщает сайт North Wales Live.
Автором необычной фотосессии стал фотограф Энди Уокер. По его словам, для календаря позировали женщины от 20 до 80 лет.
Благотворительный вечер по продаже календаря был проведен в одном из парков для домов на колесах. Британки снялись без одежды на тракторе, а также с дрелями в руках. Интимные места они прикрывали журналами, шляпами, шарфами и другими подручными предметами.
Фото: Энди Уокер
Продажи календарей и благотворительный вечер принесли 22 тысячи фунтов стерлингов.
Фото: Энди Уокер
Деньги передали благотворительному фонду Breast Cancer Care, финансирующему исследование и лечение рака груди.
Фото: Энди Уокер
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