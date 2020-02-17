Иран выдвинул США условие для возобновления переговоров по ядерной программе

Президент Ирана подчеркнул, что Тегеран не готов к диалогу с Вашингтоном под давлением.

Для возобновления переговоров относительно ядерной программы Соединенные Штаты Америки должны снять санкции с Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что Тегеран не готов к диалогу с Вашингтоном под давлением, передает zn.ua со ссылкой на IRNA.

"Если США вернутся в ядерную сделку, снимут санкции, то они могут в рамках группы "5+1" вести переговоры. До тех пор, пока этого не произошло, возможности для переговоров не будет", - заявил президент Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп исключил возможность отмены санкций против Ирана до переговоров о ядерной сделке.

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Напомним, ядерное соглашение с Ираном заключили летом 2015 года. Оно предусматривает разрешение на мирное использование Ираном атомной энергетики в обмен на обещание Тегерана не разрабатывать ядерное оружие. Стороны договорились, что Тегеран существенно ограничит свою ядерную программу в обмен на отмену Западом экономических санкций.

Однако в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из ядерной сделки с Ираном. Трамп заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран, вопреки заверениям, разрабатывал ядерное оружие. После этого США неоднократно расширяли санкции против Ирана. В ответ на это Тегеран уже более полгода постепенно отказывается от обязательств, сформулированных в 2015 году при заключении ядерной сделки.